Im März ist Kommunalwahl. Da ist die FDP von wenigen größeren Städten abgesehen traditionell sehr schwach. Wie soll sich das ändern?

Wir wissen mittlerweile landauf, landab, dass die Kommunalwahl eine der wichtigsten Wahlen überhaupt ist. Wir werden bei der Kommunalwahl zulegen, weil wir die Themen der Menschen sehr viel stärker in den Fokus rücken. Meine Frau zum Beispiel sitzt im Bezirksausschuss Schwabing-Freimann. Eine ältere Dame im Seniorenheim hat ihr von einer Ampel erzählt, die viel zu schnell umschaltet. Meine Frau hat sich darum gekümmert, dass die Grünphase für Fußgänger länger wird, und ist damit zur Heldin in diesem Seniorenheim geworden. Wir wollen zu Helden der Nachbarschaft werden. Wir wollen uns um Probleme kümmern, die die Menschen konkret vor Ort haben.

Daniel Föst: "Alexander Putz ist ein geiler Typ"

Einer der liberalen Leuchttürme ist seit ein paar Jahren Landshut. Trauen Sie Oberbürgermeister Alexander Putz zu, seinen Sessel zu verteidigen?

Ich gehe sicher davon aus. Er ist erstens ein geiler Typ, und zweitens macht Landshut gerade extreme Entwicklungssprünge. Landshut ist eine der beliebtesten Städte in Deutschland geworden, eine der Städte mit dem größten Entwicklungspotenzial und eine der innovativsten Regionen. Da macht Oberbürgermeister Putz einen wirklich guten Job. Gleichzeitig weiß er, wie er im Wohnungsbau große Potenziale heben kann, damit die Wohnkosten einigermaßen unter Kontrolle bleiben.

Ganz unabhängig von der Parteifarbe ist der einzige FDP-Stadtrat in Landshut, Ihr Generalsekretär Norbert Hoffmann, jetzt zusammen mit der Grünen-Landesvorsitzenden und Oberbürgermeisterkandidatin Sigi Hagl. Was sagen Sie zu dieser Liaison?

Ich freue mich immer, wenn Menschen ihr Glück finden. Wenn Norbert und Sigi Hagl zusammen glücklich sind, ist das ihre Privatsache. Das freut mich. Wir sind oft in Bereichen, wo wir Politik und Privates, Beruf und Privates trennen. Wenn Sie heutzutage bei Audi arbeiten, aber Ihre Frau arbeitet bei BMW, ist das auch kein Problem. Das kriegen die garantiert hin.

Daniel Föst: "Ich freue mich, wenn Menschen ihr Glück finden"

War das der Grund, weshalb Hoffmann im November nicht mehr als Generalsekretär der FDP Bayern antreten will?

Dieses Amt ist eine große Belastung für jemanden, der nebenbei voll berufstätig ist. Er will außerdem die FDP im Landshuter Stadtrat stärken und sich dafür auf die Kommunalwahl in seiner Heimat konzentrieren. Dafür habe ich vollstes Verständnis.

Lesen Sie hier: CSU kritisiert Vermögenssteuer-Pläne der SPD scharf