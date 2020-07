Ein großes Ziel: Tempo 30 im ganzen Viertel

Welche kurz- und langfristigen Themen stehen noch auf Ihrer Agenda?

Eine hohe Priorität hat für mich die Verkehrswende. Wie gehen wir mit dem öffentlichen Raum um? Wir sind das am zweitdichtesten besiedelte Stadtviertel, da müssen wir den Raum, den wir zur Verfügung haben, besser nutzen. Das heißt für mich: Wir müssen an die Parkplätze ran. Es kann nicht sein, dass wir unseren öffentlichen Raum für 30 Euro im Jahr an private Nutzer verschleudern.

Wie könnte das dann konkret aussehen?

Die Fußwege müssten verbreitert werden, Parkbänke könnten aufgestellt oder mehr Spielgeräte verteilt werden. Eines meiner großen Ziele wäre, dass wir das Viertel flächendeckend mit Tempo 30 ausstatten. Da geht es auch um die Schulwegsicherheit. Ich bin ja auch Radverkehrsbeauftragter.

Orleansplatz: "Eine Sanierung ist überfällig"

Was hat es damit auf sich?

Für mich ist das Rad der Schlüssel zur Verkehrswende. Ich wünsche mir mehr Fahrradstraßen. Das haben die Bürgerinnen und Bürger im Begehren zum Radentscheid ja auch gefordert, das wird ein bisschen von der Stadtverwaltung und auch dem Oberbürgermeister ausgebremst. Ich hoffe, dass das neue Mobilitätsreferat, das kommendes Jahr starten soll, die Themen beschleunigen kann.

Mit dem Ausbau der Zweiten Stammstrecke und dem Umbau des Gasteigs stehen mindestens zwei Großprojekte an. Wie viel Gestaltungsspielraum hat der BA dabei überhaupt?

Leider zu wenig (lacht). Bei der Zweiten Stammstrecke sind wir erleichtert, dass der größte Teil der Baustelle auf der anderen Seite der Bahnlinie liegen soll (nämlich im Bezirk Berg am Laim, d. Red.). Nun haben wir mehr Gestaltungsspielraum für den Orleansplatz. Der ist insgesamt nicht sehr freundlich, eine Sanierung ist überfällig – auch um den öffentlichen Nahverkehr aufzuwerten. Bald sollen Gespräche mit der Bahn geführt werden, aber es soll auch einen Bürgerworkshop geben.

Die Renovierung des Gasteig könnte 450 Millionen kosten. Wie geht es mit dem Kulturzentrum weiter?

Dort tut sich etwas. Im September wird es eine Sondersitzung des BA geben. Da werden wir mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Pläne diskutieren.

Pandemie: Wirten helfen und Förderprogramm für Kulturschaffende

Seit Corona halten sich immer mehr Menschen im Freien auf. Wie hat die Pandemie Ihr Viertel verändert?

Im BA haben wir einige Beschwerden erhalten, hauptsächlich, was die Lautstärke, das Feiern und den Müll an der Isar anbelangt. Wir haben Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Die Beamten kontrollieren nun stärker. Aus meiner Sicht hat sich das ein bisschen beruhigt, doch der Sommer ist ja noch nicht vorbei.

Wie steht es um die Gastronomie im Viertel?

Grundsätzlich habe ich nicht den Eindruck, dass das große Laden- und Kneipensterben begonnen hat. Die Auer und Haidhauser wissen, was sie an ihren inhabergeführten Läden haben und unterstützen diese auch. Gemeinsam mit der Stadt versuchen wir, den Wirten – vor allem durch die Freischankflächen – unter die Arme zu greifen. Andererseits verschönern die sogenannten Schanigärten das Stadtbild. Da viele Kulturschaffende von der Pandemie betroffen sind, haben wir ein Förderprogramm aufgelegt. Mit einem Budget von 25.000 Euro werden wir in unserem Viertel Kulturtage veranstalten, wo Künstler- und Künstlerinnen die Möglichkeit haben, an verschieden Plätzen in unserem Bezirk aufzutreten.

Lesen Sie hier: Pascal Fuckerieder (SPD) - Ein Roter im schwarzen Allach

Lesen Sie hier: München-Pasing - Verkehrschaos im alten Viertelkern