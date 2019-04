Sie als Entertainer und Satiriker müssen doch dankbar sein, dass es so eine Figur wie Hoeneß überhaupt noch gibt.

Tatsächlich war mein Wunsch-Interviewgast seit vielen Jahren immer Hoeneß. Das hat sich in den letzten ein, zwei Jahren etwas verflüchtigt. Ich verstehe nicht, warum er mit so einer Verhärtung auftritt und mit dieser Vita samt Flugzeugabsturz und Haftstrafe nicht mit mehr Gelassenheit und Demut agiert. Stattdessen präsentiert er sich negativ, bitter und hart. Er ist nur noch im Verteidigungsmodus und am Austeilen.

Den Rauswurf von Breitner von der Ehrentribüne fand ich bedenklich. Sicher gehörte es sich aus Sicht eines alten Freundes nicht, dass Breitner im Fernsehen so loslederte. Aber da muss ich als Hoeneß souverän drüberstehen, ohne ihn rauszuschmeißen. Zwei absolute Ikonen desselben Klubs – da setzt man sich auf der Tribüne halt ein paar Meter auseinander. Kindisch fand ich das.

Voller Lob für Werder Bremens Trainer

Sprechen wir mal von Bremen. Sie bescheinigten der Mannschaft im Herbst ein gewaltiges Potenzial. Warum steht Werder nicht weiter oben?

Ich kann mich sehr über Platz 7 freuen. Vor drei Jahren unter Viktor Skripnik waren wir eine tote Mannschaft. Ohne Spieler mit nennenswertem Marktwert oder guter Perspektive. Jetzt haben wir ein tolles Tandem mit Frank Baumann und Florian Kohfeldt, die einzelne Positionen mit Spielern wie Osako oder Rashica, keine Stars, die Bayern oder Dortmund verpflichten würde, die aber optimal ins Werder-Kollektiv passen, verstärkt haben.

Was zeichnet Kohfeldt aus?

Er hat viel von dem, was ich auch an Jürgen Klopp mag und schätze. Enorme Taktikbesessenheit gepaart mit der Fähigkeit, die Spieler mit viel Empathie und der richtigen Ansprache zu erreichen. Ein guter Theoretiker und ein toller Mensch. Deswegen sagen auch nahezu alle Spieler, vom Nachwuchstalent bis zu einem gestandenen Star wie Max Kruse, dass sie so einen guten Trainer wahrscheinlich noch nie hatten. Sehr wichtig ist: Er ist greifbar und authentisch. Kein Poser, kein Maulheld.

Gleich nach dem Ligaspiel kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Bremen und Bayern im Pokalhalbfinale. Welchen Gegner wünschen Sie sich für das Endspiel?

Natürlich wäre der HSV interessanter. Auch wenn es dann wohl das erste Hochsicherheitspokalfinale wäre. Das Nordderby in Berlin, das wäre schon eine reizvolle Vorstellung. Natürlich sollten wir dafür aber erst einmal die Bayern schlagen. Hätte ich die Wahl, ob wir lieber Samstag in der Liga gewinnen oder Mittwoch im Pokal, ich würde mich für Letzteres entscheiden. Oder am allerliebsten zweimal gewinnen.

