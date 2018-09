"Quirin Moll hat sich festgespielt"

Inwieweit konnten Sie und die anderen Neulöwen weiterhelfen?

Jeder Einzelne ist fester Bestandteil des Teams. Quirin Moll hat sich im Zentrum festgespielt. Aber auch ein Stefan Lex ist jetzt schon wichtig und wird noch wichtiger werden. Jeder weiß, dass die Saison lang ist. Wenn wir gebraucht werden, müssen wir da sein.

Manchmal rückt der Fußball selbst im Profigeschäft in den Hintergrund: Vergangene Woche ist Sechzigs Amateurspieler Ibo Kodojii verstorben. Wie geht man in der Mannschaft damit um, zumal Daniel Wein ein guter Freund war?

Das war sehr traurig. Vino war sein bester Kumpel, das hat man ihm natürlich angemerkt. Wenn ein geliebter Mensch geht, ist es nie einfach. In dieser schwierigen Phase wollten wir dem Vino auch helfen und konnten ihm hoffentlich zeigen, dass wir für ihn da sind.

Inwieweit sind Sie selbst mit den Schattenseiten konfrontiert worden?

Etwas Ähnliches habe ich bisher nicht erlebt. Man hat nie alles selbst in der Hand, zu einer Karriere gehören auch Schattenseiten. Aber man muss immer weitermachen. Ich war bei der TSG Hoffenheim auf dem besten Weg zum Profi, nach mehreren Verletzungen plötzlich raus. Das war eine schwere Zeit, ich war an dem Punkt, an dem ich gesagt habe: Vielleicht reicht es einfach nicht. Dann habe ich ein Studium angefangen und hart gearbeitet. Jetzt bin ich dankbar, bei 1860 noch eine Chance bekommen zu haben.

"Sechzig hat keine Auswärtsspiele"

Wo soll der Weg nach dem starken Saisonstart mit zehn Punkten aus sechs Spielen noch hinführen?

Erst einmal nach Rostock. Dort wollen wir gewinnen, dazu müssen wir wie in jedem Spiel alles geben. Was ich Wahnsinn finde: Sechzig hat gar keine Auswärtsspiele – weil uns immer so viele Fans begleiten. Die Löwen stehen nach dem Absturz gerade erst wieder auf. Biero (Trainer Daniel Bierofka, d. Red.) macht seinen Trainerschein und hat eine gute Mannschaft zusammengebaut. Er sorgt schon dafür, dass keiner abhebt und wir einen Schritt nach dem anderen gehen.

Lesen Sie auch: Dritte Liga - Hier sind die Löwen die klare Nummer eins!

Im Video: Fesche Buam - Neu-Löwen wappnen sich für Wiesn