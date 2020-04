Ahmed: "Ich werde meinen Mandanten empfehlen, in Revision zu gehen"

Wollen Sie Revision einlegen?

Ich werde meinen Mandanten sicher empfehlen, davon Gebrauch zu machen. Ich begleite zum Beispiel seit mehreren Monaten einen Rockerprozess, der immer sehr gut besucht war. Zuletzt hatten wir null Zuschauer statt etwa 40 bei diesem Prozess. Nicht nur, dass eine quasi Ausgangsbeschränkung in Bayern gilt und die Plätze im Sitzungssaal massiv reduziert wurden. Bei diesem Prozess hat auch eine Kriminalhauptkommissarin unmittelbar nach der Bekanntmachung der Verfügung und nochmals vor Sitzungsbeginn den Rockerangehörigen mitteilen lassen, es stelle nach derzeitiger Auslegung des Innenministeriums keinen triftigen Grund im Sinne der erlassenen Allgemeinverfügung dar, an einer öffentlichen Hauptverhandlung teilzunehmen. Es kamen also keine Zuschauer und damit gab es keine Öffentlichkeit mehr. Das Gericht konnte durch die Durchführung der Verhandlung aber eine damals noch geltende Frist einhalten, in der binnen von drei Wochen mindestens einen Tag verhandelt werden musste.