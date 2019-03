AZ: Herr Babbel, seit letztem Jahr arbeiten Sie in Australien, coachen die Western Sydney Wanderers. Dort ist aktuell Hochsommer. Was bedeutet das Klima für die Trainingseinheiten?

MARKUS BABBEL: Im Sommer kannst du nicht zweimal trainieren, nur einmal ab 10 Uhr, danach wird’s einfach zu heiß. Unsere U21 trainiert übrigens um 7 Uhr früh. Meine Frau Tina und ich leben in Sydney Downtown, mit Blick auf die Harbour Bridge, da ist es zum Glück nicht so heiß wie außerhalb der City. Das Trainingsgelände der Wanderers liegt rund 45 Kilometer entfernt. Dort wird es oft richtig heiß, morgens um 10 Uhr schon 30 Grad, über Mittag manchmal bis zu 43 Grad.