Marco Hillers Konkurrenz: Henrik Bonmann

Sie können sich also gut in Ihren Konkurrenten Bonmann hineinversetzen?

Ja, schon. Torwart ist in dieser Hinsicht eine sch… Position. Man weiß ja, dass es nur einen geben kann, der spielt. Und natürlich möchte man immer derjenige sein, der zwischen den Pfosten ist.

Es sieht so aus, als würde nach Saisonende nur noch einer der beiden vermeintlich gleich guten Torhüter bleiben – Bonmann oder Sie.

Es ist schon seit zwei Jahren für denjenigen, der nicht spielt, eine schwierige Situation: Wenn du immer gesagt bekommst, du bist genauso gut wie der andere, aber auf der Bank sitzt. Auf der anderen Seite ist das eine tägliche Herausforderung, alles zu geben, denn jeder wünscht sich, in seinem Verein die klare Nummer eins zu sein.

Nach AZ-Informationen soll sich Ihr Vertrag bei genügend Einsätzen durch eine Klausel automatisch um ein Jahr verlängern.

Ich kümmere mich wenig um Vertragsinhalte. Für mich ist wichtig, mir durch Leistung einen neuen Vertrag zu erspielen. Jeder Torhüter spielt Fußball, weil er mal in die Bundesliga will. Das ist auch mein Ziel. Aber man muss Schritt für Schritt denken. Mit Sechzig in der Bundesliga zu spielen, das ist mein absoluter Traum.

TSV 1860 gegen Eintracht Braunschweig

Am Sonntag (26. Januar) steigt im ersten Spiel der Rest-Rückrunde das Duell gegen Eintracht Braunschweig. Was ist drin für Sechzig im Duell der Löwen – und in der Saison?

Für die Stimmung wäre es super, den Schwung direkt wieder mitnehmen zu können. Wir wollen schauen, dass das so weitergeht, dass wir noch lange unbesiegt bleiben und den Fans zuhause gleich ein Erfolgserlebnis schenken. Wir wollen natürlich alle so weit oben landen, wie es nur geht. Ich würde sagen: Wir schaffen den Klassenerhalt so früh es geht – und dann schauen wir, wie viel Saison noch übrig ist.

