Sollten also alle Krankenhäuser verstaatlicht werden?

Das wäre meine Wunschvorstellung. Aber ich bin Realist. Erstmal sollte man über Anreize und vor allem staatliche Vorgaben dafür sorgen, dass private Krankenhäuser erst dann Gewinne machen dürfen, wenn Sicherheit und Qualität der Versorgung und gute Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte gewährleistet sind.

In "Kranke Pflege" schreiben Sie, dass Pflege zu wenig politisch eingebunden ist. Warum?

Wir haben den Pflege-Berufsverband DbfK. Der hat um die 22.000 Mitglieder, bei 1,7 Millionen Pflegefachkräften. Das ist enorm wenig. Nur jede zehnte Pflegekraft ist bei Verdi organisiert. Das ist auch ein Kritikpunkt an den Pflegekräften selbst.

Mit Ihren Kollegen gehen Sie im Buch hart ins Gericht: Zu wenige sind in der Gewerkschaft, Ältere würden Azubis von dem Job abraten. Sind die Pfleger am Ende selbst schuld an ihrer Situation?

Letztendlich ist die Gesellschaft schuld. Man muss aber sagen, dass die Pflegekräfte sich früher viel besser hätten wehren können. Häufig ist es zum Beispiel so, dass in vielen Krankenhäusern die Personaldecke viel zu dünn ist, die Stationen aber nicht geschlossen werden, weil die Pflegekräfte kurzfristig einspringen. Die Kollegen fühlen sich untereinander verpflichtet. Das wird von vielen Arbeitgebern leider sehr ausgenutzt.

"Mein Anliegen an die Pflegekräfte: Ab in die Gewerkschaft!"

Braucht es also einen flächendeckenden Pflege-Streik?

In Pflegeheimen ist das natürlich schwierig, denn man kann ja nicht die Hälfte der Bewohner nach Hause schicken. Aber im Krankenhaus hat man andere Möglichkeiten. Es ginge natürlich nicht darum, Intensivstationen zu bestreiken oder die Notaufnahme, sondern darum, wirtschaftlichen Druck aufzubauen. Und ich finde, dieses Mittel steht uns genauso zu wie allen anderen auch.

Haben Sie es selbst erlebt, dass Ihnen ältere Kollegen zu Beginn der Ausbildung sagten: Mach’ das bloß nicht?

Es gab schon Kollegen, die gesagt haben: Meinen Kindern hätte ich das aber nicht empfohlen. Das Problem ist, dass man so den Nachwuchs vergrault. Und in der Politik – die CDU kann das ganz gut – wird dann gesagt: Pflege wird schlechtgeredet. Was heißt denn schlechtgeredet? Der Beruf wird ganz bestimmt nicht schlechtgeredet, es geht um die Arbeitsbedingungen. Das muss man ganz klar trennen.

Dinge, die sich aus Ihrer Sicht sofort ändern müssen?

Mein Anliegen an die Pflegekräfte: Ab in die Gewerkschaft und für bessere Löhne kämpfen! Von der Politik wünsche ich mir, dass sie aufhört, die Finanzierungsfrage zu stellen. Jens Spahn (der CDU-Bundesgesundheitsminister, d. Red.) kann nicht sagen, Geld darf keine Rolle mehr spielen, und dann werden Forderungen nach sechs Prozent mehr Lohn, wie sie derzeit in Tarifverhandlungen diskutiert werden, als zu hoch angesehen. Wir müssen Personalvorgaben entwickeln und brauchen mehr Hochschulstudiengänge im Bereich Pflege.

Können Sie sich vorstellen, Ihren Beruf bis zur Rente auszuüben?

Ich befürchte, dass die Bedingungen noch schlechter werden. Wenn wir jetzt einen Personalschlüssel von 1:13 haben, haben wir in 20 Jahren vielleicht einen von 1:25. Wenn die Bedingungen sich nicht ändern, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, 40 Jahre in dem Beruf zu arbeiten. Aber: Wir dürfen nicht nur meckern, sondern müssen selbst etwas ändern. Es wird kein anderer auf dem Pferd angeritten kommen und sagen: Ich rette euch aus der Pflegemisere. Ich bin das übrigens ganz bestimmt auch nicht.

Obwohl Sie doch das "Gesicht der Pflege" sind?

Das kann ich gar nicht sein. Dafür ist die Pflege zu vielfältig.

Alexander Jordes Buch "Kranke Pflege. Gemeinsam aus dem Notstand" ist ab 28. Februar im Handel erhältlich. Tropen-Verlag; 211 Seiten; 17 Euro