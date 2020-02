Wie schwer ist gerade für solche Kult-Klubs in der heutigen Zeit der Spagat zwischen Tradition und Investoren?

Ohne Investoren geht es heutzutage nicht. Beide Klubs sind von Investoren am Leben gehalten worden, da braucht man sich auch nichts vormachen. Mannheim hat mit Bernd Beetz jemanden gefunden, der die nötigen wirtschaftlichen Mittel mitbringt und sehr bedacht agiert. Aus meiner Sicht bringt es nichts, innerhalb eines Vereins in zwei Richtungen zu denken: Bei den Löwen wäre es ohne Hasan Ismaik schon lange eng geworden. Seine Euros kann 1860 gut gebrauchen. Du kannst in einem Verein keine Führungsposition bekleiden, ohne mit allen Seiten im Dialog zu sein. Den Fans kann man nie alles Recht machen, aber alle Seiten wären gut beraten, ein gewisses Miteinander zu leben. Leicht gesagt, schwer getan.

Zurück zum Sport: Sie haben in der vergangenen Saison gleich doppelt gefeiert: Mit der U19 von Viktoria Köln sind Sie in die Bundesliga aufgestiegen – und als Interimscoach mit den Profis in die Dritte Liga.

Das war außergewöhnlich, es waren tolle Momente für mich. Es braucht heutzutage eben nicht nur Laptoptrainer, die nie höherklassig gespielt haben: Es ist schon wichtig, das weiterzugeben, was man selbst erlebt hat.

Was hat ein Mann, der als Spieler eine Bilderbuchkarriere hingelegt hat, für Ziele als Trainer? In welchen Ligen wird man den Coach Jürgen Kohler noch sehen?

Hoffentlich nicht als Interimstrainer bei Köln, denn ich hoffe, dass Pavel Dotchev mit unserer Mannschaft den Klassenerhalt schafft! Ich würde mir persönlich aber schon wünschen, einmal einen Zweitligisten oder Drittligisten trainieren zu dürfen.

