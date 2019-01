In München?

Ja, auch.

Was sind das für Mandanten?

Vornehmlich Unternehmen, die zum Beispiel aus brachliegenden Flächen Areale für neues Gewerbe, Büros oder Wohnungen machen. Viele kennen ja das örtliche Baurecht nicht oder die Besonderheiten mit der Stadtverwaltung, dem Stadtrat, den Bezirksausschüssen, den Anwohnern. Das sind komplizierte Rechtsmaterien und anspruchsvolle Prozesse.

Dann haben Sie jetzt also die Seiten gewechselt? Als Wirtschaftsbürgermeister war es ja Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Stadt bei solchen Verhandlungen am meisten für sich herausholt.

Die Stadt und Wirtschaftsunternehmen haben oft die gleichen Interessen. Sie möchten beispielsweise beim Wohnungsbau möglichst schnell vorankommen. Das geht am besten im Einklang mit der Stadt. Da brauchen Unternehmen konstruktive Beratung, die auch sagt, was die Stadt braucht und was sie will. Und beide brauchen Gewerbeflächen. Es gibt übrigens nicht wenige Unternehmen, die städtebaulich und architektonisch etwas hinstellen wollen, von dem die Bürger am Ende sagen: Super! Das sind beileibe keine Heuschrecken.

Nach einer Nebenbeschäftigung klingt das nicht, wie organisieren Sie das neben Ihrem Landtagsmandat?

Ich hatte bis zum Herbst eine 85-Stunden-Woche. Die Tage begannen um 7.30 Uhr und endeten um 22.30 Uhr. Da hatte ich nur einen freien Abend in der Woche und einen Tag am Wochenende. Jetzt bin ich bei einer 60-Stunden-Woche, das ist schon viel einfacher.

Schmid: "Musste in meinem Leben immer hart arbeiten"

Nämlich wie?

Vereinfacht gesagt bin ich vormittags in der Kanzlei oder bei Mandantengesprächen. Und gehe drei Mal die Woche, am Mittag und am Nachmittag, zu den Sitzungen im Landtag.

Dort haben Sie jetzt keine Führungsposition mehr, sondern sind einfacher Abgeordneter, sogar ohne Sprecher-Position. Wie vertragen Sie das – als Alpha-Politiker?

Sehr gut, weil ich das schon kenne. Ich musste in meinem Leben immer hart arbeiten. Für den Wahlerfolg, der zum Bürgermeisteramt geführt hat, habe ich auch acht Jahre hart gearbeitet als OB-Kandidat der CSU. Ich kann auch ohne Exekutivamt wichtige Beiträge leisten.

Wie denn zuletzt?

Letzte Woche habe ich im CSU-Arbeitskreis für den Ausschuss Wohnen, Bau und Verkehr über die Probleme beim Münchner Nahverkehr referiert. Ich bin da ja der einzige Münchner. Ich habe die Kollegen aus Schwaben, Franken und anderswo überzeugen müssen, dass das Bauprogramm mit vier U-Bahnen und zwei Trams notwendig ist. Dass der Freistaat, vor allem der Bund, helfen muss, dass die Finanzierung zustande kommt. Eine Kollegin sagte, ihr habe zum ersten Mal jemand verständlich erklärt, warum Milliarden Euro nach München fließen müssen.

Schmid: "Die Wochen jetzt erfüllen mich mit großer Freude"

Wie schaut denn Ihr Abgeordnetenbüro im Landtag aus, ist das vorzeigbar?

Das weiß ich nicht, es ist noch nicht fertig. Wir neuen Abgeordneten sind aus Platzmangel ausgelagert worden. Wir bekommen Büros unten an der Maximilianstraße. Das sollen hohe, schöne Altbauräume sein. Aber mein Bürgerbüro in Obermenzing, das gibt es schon.

Welches Ziel peilen Sie im Landtag an?

Weiter die Interessen der Münchner Bürger zu vertreten.

Schon klar. Aber im Ernst: Was wollen Sie denn noch werden?

Man darf Politik nie machen, weil man persönlich etwas werden will. Dann soll man besser in die Wirtschaft gehen. Ämter dienen dazu, um etwas für die Menschen zu verbessern. Wegen mir persönlich muss ich nichts anderes werden.

Nein?

Nein. Die Wochen jetzt erfüllen mich mit großer Freude. Es macht mir auch Spaß, wieder selber Auto zu fahren.

Ihren alten grauen Alfa?

Baujahr 2002, ja, den habe ich noch. Es macht mir nichts aus, dass ich keinen Dienstwagen mehr habe. Den 7er BMW Hybrid hatte ich ja nicht, damit ich feudal durch die Gegend gefahren werde. Den hatte ich, weil ich unterwegs noch Reden für die nächsten Termine lesen und Akten abarbeiten musste.

Schmid: "Der permanente Erwartungs- und Termindruck ist weg"

Was ist mit U-Bahn-Fahren?

Ich fahre alles. Im Sommer bin ich drei Monate lang meistens mit dem Fahrrad gefahren. Und zwischen Landtag, Kanzlei und Rathaus gehe ich zu Fuß oder fahre Tram.

Was macht Ihnen jetzt am meisten Spaß?

Die Freiheit des Abgeordneten.

Wie meinen Sie das?

Der permanente Termin- und Erwartungsdruck ist weg, und ich muss auch nicht mehr täglich mediale Aufmerksamkeit produzieren. Durchatmen, kreativ nachdenken – das hat was.

Und ein bisschen Wiesn bleibt Ihnen ja auch noch.

Stimmt. Im Herbst zapfe ich ja selber in der Fischer Vroni an.

Ziel: Zwei Schläge?

Ich habe es auch schon mit einem geschafft.