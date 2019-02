Hat es gewirkt?

Ich denke schon. Bislang habe ich nicht gehört, dass es größere Schwierigkeiten gegeben hätte. Es gab zuvor einen hässlichen Ausfall in den Sozialen Medien, aber der wurde wieder gelöscht. Ein respektvoller Umgang miteinander ist Grund-voraussetzung in einem Parlament. Wir Abgeordneten haben eine Vorbildfunktion. Wenn alle ständig schlecht übereinander reden und stets behaupten, die anderen seien Idioten – welcher Eindruck entsteht dann in der Bevölkerung? Wir Abgeordneten tun uns damit keinen Gefallen und der Demokratie schon gar nicht. Die Würde unseres hohen Hauses ist mir sehr wichtig.

Vor der Wahl sahen manche diese Würde in Gefahr – wegen der gestiegenen Zahl an Fraktionen und ganz besonders der einen rechtsaußen. Wie sehen Sie das?

Es ist sicher komplizierter geworden. Und voller. Auch durch die räumliche Enge werden die Debatten aufgeladener, hitziger. Aber bisher ist alles einigermaßen ordentlich abgelaufen.

Brandenburg hat gerade das Parité-Gesetz beschlossen: Ab der Landtagswahl 2024 müssen die Parteien gleich viele Frauen und Männer als Listenkandidaten aufstellen. Das müsste Ihnen eigentlich gefallen? Sie setzen sich ja auch für mehr Frauen in der Politik ein.

Ich kämpfe schon lange dafür, dass Frauen mehr Repräsentanz in Parlamenten bekommen – auch in der eigenen Partei. Für die CSU heißt das: Wir brauchen mehr weibliche Mitglieder, weil wir zu wenige Frauen mit Interesse an Mandaten haben. Das ist die große Herausforderung für die CSU.

SPD und Grüne werden heute ähnliche Gesetzentwürfe in den Bayerischen Landtag einbringen. Die Grünen fordern darin, die Parität auch auf Direktmandate auszuweiten.

Das kann verfassungsrechtlich ausgesprochen problematisch sein, deswegen müssen wir diese Gesetzentwürfe genau prüfen. Es hilft der Sache nicht, wenn wir etwas beschließen, was Verfassungsrichter später wieder einkassieren. Bei der Europaliste hat die CSU ein Reißverschluss-Prinzip umgesetzt und die Gleichheit auf diesem Weg hergestellt. Weil aber die CSU bei Bundes- und Landtagswahlen zumeist die Direktmandate gewinnt, braucht sie mehr weibliche Mitglieder und mehr Frauen, die sich zur Wahl stellen.

Wie wollen sie die bekommen?

Das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen uns die Strukturen anschauen: Was ist so unattraktiv für Frauen? Warum engagieren sie sich nicht? Liegt es an den Rahmenbedingungen? Wird man als Frau anders beäugt? Ich habe es mehrfach erlebt, dass eine junge Mutter, die ins Parlament gegangen ist, gefragt wurde, was sie mit ihren Kindern macht. Bei Männern fragt das niemand. Wenn sich Frauen solche Fragen immer wieder anhören müssen, erschwert es ihr politisches Engagement.

Das Gerangel der CSU-Alphamännchen war vermutlich auch wenig einladend für viele Frauen.

Das fürchte ich auch.

Warum braucht es überhaupt mehr Frauen in der Politik?

Genauso wie man in der Wirtschaft längst nicht mehr darüber diskutiert, dass gemischte Teams die stärkeren sind, muss das in der Politik auch selbstverständlich sein. Frauen und Männer haben unterschiedliche Herangehensweisen – und die ergänzen sich sehr gut.

"Viele Segnungen Europas werden nicht mehr wahrgenommen"

Und was können Frauen definitiv besser als Männer?

Vielleicht zuhören? Außerdem glaube ich, dass Frauen empathischer sind, im Ansatz ganzheitlicher und nicht so stark auf ein einziges Thema fokussiert – und nicht selten teamfähiger.

Am 19. Februar eröffnen Sie im Landtag die Ausstellung "Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort" und moderieren dazu eine Talkrunde zum Thema Frauenwahlrecht. Anschließend zeigen Sie das Champions-League-Spiel Liverpool-Bayern. Eine ungewöhnliche Kombination. Hatten Sie Sorge, dass sonst die Männer fernbleiben?

Zumindest haben die Männer fürs Fernbleiben keine Ausrede mehr! Wir wollten eine Kollision vermeiden und fangen einfach ein wenig früher an – und das ist auch in Ordnung. Wer will, kann also nach dem Talk Champions League schauen.

Sie waren gerade in Brüssel und haben die "Brüsseler Erklärung" unterschrieben. Was steht da drin?

Es ist nicht jedem in Europa klar, dass etwa in Österreich oder Deutschland Landesparlamente gesetzgebend sind. Deshalb fordern wir, dass die EU-Kommission bei Gesetzgebungsverfahren diese Landesparlamente direkt mit einbezieht – und nicht nur über die Bundesregierung. Beispiel Bildungspolitik: Da liegt die Gesetzgebungskompetenz klar beim Land. Deshalb wollen wir auf Kommissions- und EU-Parlamentsebene direkt angehört werden.

Außerdem haben Sie zur Teilnahme an der Europawahl am 26. Mai aufgerufen.

Auch das. Da gilt mein Satz: Demokratie ist eine Gabe, aber auch immer eine Aufgabe. Dazu gehört es, sein Wahlrecht auszuüben. Und jede Stimme zählt! Es geht darum, den gemeinsamen europäischen Grundgedanken weiterzuentwickeln und gegen Extreme von rechts und links zu verteidigen.

Dennoch erscheint Europa vielen als ein riesiger Verwaltungsmoloch.

Ich glaube, dass die vielen Segnungen Europas gar nicht mehr wahrgenommen werden. Man muss sich einmal zurückerinnern, wie es früher war mit Grenzkontrollen, mit unterschiedlichen Währungen, ohne die Möglichkeit, überall in Europa zu studieren oder zu arbeiten – mit Roaming-Gebühren! Das alles und noch viel mehr verdanken wir Europa.

Die CSU stellt mit Manfred Weber einen aussichtsreichen Kandidaten für den Kommissionsvorsitz.

Manfred Weber verbindet lange kommunalpolitische Erfahrung mit enormer europapolitischer Kompetenz und hohem Ansehen. Er ist der ideale Kandidat der Union und wäre als Kommissionschef sicher ein Glücksfall für Bayern und Deutschland.

