"Diese Regierung kann was"

Glauben Sie denn, dass diese Projekte, die Sie angesprochen haben, mit dem Koalitionspartner CDU/CSU überhaupt zu machen sind – oder könnte an Ihrer Grundrente eventuell sogar die GroKo zerbrechen?

Ich spekuliere nicht über Scheitern, sondern ich will, dass die Regierung ein Erfolg ist für unser Land. Daran arbeite ich mit Hochdruck und Zuversicht. Diese Große Koalition hat entgegen aller Gerüchte ja auch schon andere große Projekte hingekriegt. Wer hätte denn vor Jahren gedacht, dass Horst Seehofer und ich gemeinsam ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz aus der Taufe heben? Diese Regierung hat zudem dafür gesorgt, dass wir endlich wieder einen sozialen Wohnungsbau haben. Wir haben für mehr Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung gesorgt. Diese Regierung kann was! Und sie hat in diesem Jahr noch eine ganze Menge vor der Brust.