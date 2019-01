Unsinn, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. So wird es nicht auf Dauer bleiben. Es wird auch mal wieder Debatten geben, in denen es zu Spannungen zwischen bayerischen und Bundesanliegen kommt. Nehmen Sie den Digitalpakt, der gerade ansteht, und bei dem wir bayerische Bildungspolitik verteidigen müssen. Oder die Reform der Grundsteuer, die der SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz plant und die keine verkappte Vermögenssteuer werden darf – denn die würde das erfolgreiche Bayern besonders hart treffen. Ein CSU-Chef muss also immer balancieren zwischen Bavaria First und dem Bund. Das habe zumindest ich immer so gehalten. Wir waren in meiner Zeit als Parteivorsitzender ja auch immer in der Regierung, in Bayern und in Berlin. Das ist nicht jedem Parteivorsitzenden vergönnt.