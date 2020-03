TSV 1860: Gorenzel hofft auf Hilfe des DFB

Sehen Sie die Verbände in der Pflicht, Finanzhilfe zu leisten?

Für mich ist Fakt, dass der Fußball in Deutschland, in der Form in der wir ihn alle lieben und schätzen, nur dann eine Chance auf Fortbestand hat, wenn nicht stetig Zuständigkeiten weitergeschoben werden und jeder in seinem Verantwortungsbereich konkrete Lösungen anbietet. Gerade die Rolle der 3. Liga als Ausbildungsliga für viele Talente aus den eigenen NLZs sollte dabei nicht unterschätzt werden. Deshalb erhoffen wir uns, nachdem die erste Ankündigung für finanzielle Hilfen verpufft ist, dass auch der DFB Lösungen gerade für die 3. Liga anbietet.

Kann die aktuelle Krise auch eine Chance für die Löwen sein, um endlich einen gemeinsamen Weg beider Gesellschafter und gegebenenfalls mit weiteren Geldgebern zu bestreiten?

Eines muss einem jeden klar sein, der Verantwortung für das Geschehen bei 1860 trägt: Wir brauchen kurz-, mittel- und langfristige Lösungen unter Einbeziehung aller Kräfte, um diese schwere Situation möglichst unbeschadet zu überstehen und die tolle Ausgangsposition, die wir uns in den letzten Monaten sportlich erarbeitet haben, nicht zu gefährden. Ich bin mir sicher, dass sich alle Beteiligten dieser großen Verantwortung bewusst sind und wir auch in dieser schweren Zeit gemeinsam Lösungen finden werden.

Lesen Sie auch: Auch Timo Gebhart macht die Löwen-Challenge