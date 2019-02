Was sagen Sie zum Vorschlag der Umweltministerin, einen Mindestpreis auf CO2-Emissionen einzuführen?

Das ist absolut überfällig. Die fossilen Energien sind ja nur deshalb noch wettbewerbsfähig, weil die Klima-, Umwelt- und Gesundheitskosten nicht wirklich eingerechnet sind. Ohne einen fairen CO2-Preis werden Innovation und technischer Fortschritt in unserem Land blockiert – wie emissionsfreie Hochöfen zur Stahlerzeugung zum Beispiel. Nicht ohne Grund hat ja nun selbst die deutsche Industrie in der Kohlekommission gefordert, die CO2-Bepreisung auszuweiten.

Wie stehen die Grünen zu den SPD-Sozialreform-Plänen?

Wir haben in den vergangenen Monaten ja einiges vorgeschlagen, um den Sozialstaat sicher und zukunftsfest zu machen – etwa eine Garantierente, eine Kindergrundsicherung oder eine soziale Garantiesicherung, um Hartz-IV zu überwinden. Insofern freut es uns natürlich, wenn die SPD jetzt Ähnliches debattiert. Allerdings muss das dann auch angepackt werden. Sonst geht nicht nur die Schere zwischen Arm und Reich in unserem Land weiter auseinander, sondern dann wird Vertrauen in Politik gefährdet. Wenn Kinder nicht zum Kindergeburtstag können, weil ihrer Mutter oder ihrem Vater am Ende des Monats das Geld fehlt, dann muss die Kindergrundsicherung dringend kommen. Leider aber fehlt sie in dem von der SPD vorgelegten Gesetz. Die zuständige SPD-Ministerin will auch an den absolut unzureichenden Hartz-IV-Sätzen für Kinder nichts ändern. Insofern: gute Ideen, aber dann bitte auch machen.

