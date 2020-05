Was für einen Einfluss hat da die Stadtpolitik?

Experten sind sich einig: Eine sichere Stadt ist das Ergebnis einer guten Ordnungspolitik, aber auch einer guten Sozialpolitik. Die Ordnungspolitik verlagert nur, die Sozialpolitik packt das Problem grundlegender an.

Menschen in Not helfen, nicht verdrängen

Deshalb wollen Sie das Bettelverbot aufweichen?

Auch das stimmt so nicht. Das Bettelverbot in der Fußgängerzone bleibt. Wir wollen die von der CSU neu eingeführte, sogenannte Allgemeinverfügung reformieren. Das ist eine Grauzone, in der zwischen "guten" und "schlechten" Bettlern unterschieden werden soll und die nicht transparent ist. Wenn jemand, beispielsweise über die oft zitierten Bettelbanden, zum Betteln gezwungen wird, ist er kein schlechter Mensch, sondern ebenso jemand in Not, dem es zu helfen gilt.

Was heißt das konkret?

Wenn man bettelnde Menschen verdrängt, verschwinden sie und ihre Not nicht. Viel besser ist es, die Leute ganz von der Straße zu holen.

Wie wollen Sie das machen?

Es gibt zum Beispiel gut ausgebildete Streetworker und ein unter Rot-Grün entstandenes starkes städtisches Sozialsystem. Das übrigens auch die Münchner CSU in den letzten sechs Jahren nicht in Frage gestellt hat, auch wenn Herr Herrmann es jetzt despektierlich als Sozialromantik bezeichnet.

Credo: "Sicherheit und öffentlicher Raum für alle"

Herrmann spricht in der "Bild" auch davon, dass die Einbrecher sich in München freuen dürfen. Was hat das denn mit dem Koalitionsvertrag zu tun?

Gar nichts. Im Koalitionsvertrag steht nichts, was irgendwie mit Einbrüchen zu tun hat.

Im Bahnhofsviertel haben die Initiativen vor Ort den KAD als Hilfe sehr begrüßt. Jetzt über seine Abschaffung zu diskutieren – ist das nicht ein seltsames Signal von den Grünen, die sich selbst bestimmt nicht jeden Tag im Viertel rumtreiben?

Dass er abgeschafft wird, ist nicht richtig. Es soll einen neuen Fokus geben: Sicherheitsdienstleistungen für städtische Gebäude, die bisher an private Firmen vergeben wurden. Einsätze im öffentlichen Raum werden in begründeten Fällen auch weiterhin möglich sein – als Beispiel sind im Koalitionsvertrag die Isarauen und eben der Hauptbahnhof genannt. Was wir nicht wollen, ist eine städtische Hilfspolizei.

Was finden Sie problematisch an der schwarz-roten Sicherheitspolitik der vergangenen sechs Jahre?

Die CSU hat unter dem angeblichen Argument der Sicherheit versucht, Gruppen aus dem öffentlichen Raum zu drängen. Dabei ist sie nicht mit dem Vorschlaghammer vorgegangen wie seinerzeit ein Peter Gauweiler, sondern hat geschickt ausgelotet, welche Gruppen viel gesellschaftlichen Rückhalt haben und welche nicht. Unser Credo für die nächsten sechs Jahre ist deswegen: Wir gewährleisten Sicherheit und öffentlichen Raum für alle.

