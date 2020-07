Tut die Politik genug, um Pleiten zu stoppen? In München will der Oberbürgermeister mit den Vermietern sprechen, um Kaufhäuser zu retten, Landtagsabgeordnete sammeln Unterschriften zum Erhalt des Karstadt am Nordbad.

Unterschriften zu sammeln bringt null. Das ist einfach nur Populismus. Besser wäre, wenn die Unterzeichner mehr Geld in ihrem Kaufhaus ausgeben. Sogar die Kaufhäuser, die "gerettet" werden, werden ja nicht wirklich gerettet. Die Gründe für die Misere bleiben. Das ist eigentlich nur ein Sterben auf Raten. Der Politik war der Einzelhandel lange egal. Wahrscheinlich mussten viele auf dem Navigationssystem erstmal nachschauen, wo der Karstadt am Nordbad überhaupt ist. Der Handel braucht wirkliche Lösungen.