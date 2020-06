Fehlen gerade in solchen Situationen die Zuschauer?

Auf jeden Fall. Ohne Fans zu spielen, die Spielroutine, all das ist natürlich anders. Aber das kann keine Ausrede dafür sein, Offensivrebounds abzugeben, nicht auszuboxen, sich unnötige Turnovers zu leisten oder nicht fokussiert in ein Spiel reinzugehen.

War es da auch auf der Bayern-Bank zuletzt zu ruhig?

Sicher. Wenn du die Fans hinter dir hast, kannst du auf der Bank auch mal ein paar Minuten still sein. In dieser Situation ist es jetzt ein bisschen wie früher bei Jugendspielen, wo alle auf der Bank mitgeklatscht haben. Da sitzen wir jetzt alle in einem Boot und müssen uns gegenseitig anfeuern und pushen. Es ist wichtig, dass die Jungs auf dem Feld auch die Energie von der Bank spüren.

King: Djedovic und Monroe fehlen uns

Wie sehr fehlen Nihad Djedovic und Greg Monroe bei dem Turnier, gerade jetzt mit Blick auf die Playoffs?

Man sieht jetzt, wie groß ihr Wert ist. Sie waren zwei wichtige Puzzleteile unserer Mannschaft, die wir natürlich gerne dabei hätten. Mit Greg fehlt uns unser Topscorer und größter Fokus unterm Korb. Viele Spielzüge sind über ihn gelaufen. Und über Djedo, seine Qualitäten und seinen Stellenwert für die Mannschaft müssen wir gar nicht sprechen. Natürlich fehlen uns da zwei sehr wichtige Spieler. Man muss aber mit der Situation umgehen. Und wir versuchen trotzdem, so gut wie möglich ohne sie zu spielen.

Die Koffer fürs Quarantäne-Hotel haben Sie ja eigentlich bis zum Finaltag am 28. Juni gepackt, oder?

Das war unser Plan und ist nach wie vor unser Ziel. Wir haben noch genügend Klamotten dafür im Schrank. Und unsere Koffer wollen wir auch erst nach dem 28. wieder packen.

Lesen Sie auch: Bayern frustriert nach Dämpfer - Patzer mit Folgen