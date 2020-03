Sind denn Beleidigungen, Diffamierungen, Rassismus in den vergangenen Jahren wirklich so stark gestiegen, wie man derzeit den Eindruck hat? Oder ist die Reaktion darauf nur sensibler geworden?

Ich kann mich an Spiele erinnern, als dunkelhäutigen Spielern Bananen vor die Füße geworfen wurden. Man kann also nicht von einem neuen Phänomen sprechen. Es gab dann aber verstärkte Bemühungen, dieses Verhalten zu unterbinden, und in der Folge, in den 90er Jahren und den ersten Jahren des neuen Jahrtausends, ist das zurückgegangen. Das heißt nicht, dass zum Beispiel die Rechten nicht mehr im Stadion waren, aber sie haben sich zurückgehalten. Das Aufkommen des europaweiten Rechtspopulismus, die Verrohung der Sprache, die Hasstiraden, die mehr und mehr gesellschaftsfähig wurden, haben nun dazu geführt, dass diese Leute wieder Oberwasser bekommen haben. Dazu haben Leute wie Björn Höcke beigetragen. Aber, um ihre Frage zu beantworten: Mit Sicherheit ist es nicht schlimmer geworden, aber der Hass wird wieder sichtbarer.

Was würden Sie denn den Vereinen raten, um diesem Konflikt mit den Ultras, der ja mit Rassismus nichts zu tun hat, langfristig entgegenzuwirken?

Die Vereine tun ja schon sehr viel. Borussia Dortmund oder der FC Bayern machen eine hervorragende Fanarbeit. Die erarbeiteten Sanktionsmaßnahmen muss man nun konsequent durchführen. Wenn Karl-Heinz Rummenigge ankündigt, der Schickeria den Fanklubstatus zu entziehen, dann muss er das auch tun. In erster Linie gefordert sind aber die Fans, die Leute, die in der Kurve stehen. Diejenigen, die mit dem Verhalten der Chaoten nicht einverstanden sind, und die ja sicherlich in der Mehrheit sind, müssen klar Stellung beziehen und im Notfall die Chaoten aus dem Stadion brüllen. Die Mehrheit der Fans hat diese Macht! Wenn das nicht passiert, werden wir die Probleme auch noch in 10, 20 Jahren in den Stadien haben.

