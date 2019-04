AZ: Herr Pfaff, der FC Bayern muss mindestens zwei Wochen auf den an der Wade verletzten Torhüter und Kapitän Manuel Neuer verzichten. Wie schwer wiegt dieser Verlust beim Kampf ums Double?

JEAN-MARIE PFAFF: Also ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr als Ersatz ins Tor stellen, das ist klar. (lacht) Natürlich ist es schade für Manuel und die Bayern in diesem Moment. Es geht noch um die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Manuel ist eine Persönlichkeit. Er hat schon wegen seiner Fußverletzung über ein Jahr gefehlt. Da gab es schon Zweifel, ob er noch mal stark zurückkommt. Dass er jetzt wieder verletzt ist, tut ihm nicht gut. Er verliert wieder seinen Rhythmus.