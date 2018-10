Damit meinen Sie die Grünen, die jetzt auf eine Regierungsbeteiligung hoffen.

Die Grünen und die SPD, wenn sie damit liebäugelt, auch wenn sie das nicht sagen. Abgesehen davon, dass die SPD ja verantwortlich ist dafür, dass überhaupt nach Afghanistan abgeschoben werden kann, weil sie das Außenministerium führt, das die Sicherheitslage einschätzt.

Realistisch gesehen wird Mut bei der Landtagswahl eher nicht sehr weit kommen. Worauf hoffen Sie?

Natürlich ist es eine große Hürde, das ist uns allen bewusst. Es wäre uns aber schon einfach geholfen, wenn nicht alle Leute taktisch wählen würden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass viele Menschen nicht über das spezifische bayerische Wahlsystem Bescheid wissen oder es vergessen haben.

Besonderheit: Erst- und die Zweitstimme werden addiert

Erklären Sie’s.

Anders als bei der Bundestagswahl werden hier die Erst- und die Zweitstimme zusammengezählt. Die Summe entscheidet, wie viel Prozent eine Partei erhält. Die Erststimme ist also nicht verloren, selbst wenn der Kandidat nicht das Direktmandat gewinnt.

Allerdings kämpft Ihre Partei unter extrem erschwerten Bedingungen. Neben Ihrem Mann ist noch ein weiteres der zwölf Gründungsmitglieder, Ralph Hoffmann aus Nürnberg, im Sommer gestorben.

Ja. Beide waren wahlkampferfahrene Mitglieder. Aber tatsächlich sind die Menschen in der Partei so engagiert und so toll und machen so eine Wahnsinns-Arbeit, dass sie das jetzt mittragen. Es sind sicherlich alle sehr belastet. Aber es ist wirklich genial, wie es gerade läuft.

Was ist Ihr persönlicher Plan B, falls Sie es nicht wieder in den Landtag schaffen?

Vor dem Tod meines Mannes habe ich mir da gar keine Gedanken darüber gemacht. Jetzt sind die Bedingungen natürlich erschwert. Nichtsdestotrotz habe ich bislang noch keine Zeit und Kraft gehabt, mir darüber Gedanken zu machen. Für mich ist wichtig, dass es für Mut weitergeht – gerade im Hinblick auf die Kommunalwahlen. Ich bin überzeugt davon, dass unser Politikansatz gebraucht wird.

Überspringt Mut die Fünf-Prozent-Hürde?

Auf welches Ergebnis am Sonntag stellen Sie sich ein?

Wir haben überhaupt keine Ahnung, wir sind ja nirgendwo abgefragt. Im Moment ist es so, dass alle bei Mut alles geben und darauf hinarbeiten, dass die Fünf-Prozent-Hürde geschafft wird. Es ist wichtig, dass die Menschen nach ihren Überzeugungen wählen, gerade in diesen Zeiten. Sollten sie stattdessen doch wieder taktisch wählen, müssen sie sich nicht wundern, wenn sich nichts ändert.

Und Mut könnte etwas verändern?

Die Frage ist doch: Was machen die Parteien, die laut Umfragen im Landtag sein könnten, für eine Politik? Es gab in allen Parteien einen strukturellen Rechtsruck, auch in der SPD und bei der Linken. Und da ist Mut die Lösung, ganz klar dagegen zu halten.

Mut - 2017 gegründet

Eine Gruppe rund um die ehemalige Grünen-Abgeordnete Claudia Stamm hat die Partei Mut vor mehr als einem Jahr gegründet. Zuvor war Stamm, Tochter von Landtagspräsidentin Barbara Stamm, bei den Grünen ausgetreten. Ihr Landtagsmandat übt sie seitdem als fraktionslose Abgeordnete aus. Die Abkürung "Mut" steht laut Partei für mitbestimmen, umsteuern und teilen.