Uli Stein: "Fernsehauftritte lehne ich komplett ab"

Pfarrer Plochg hielt auch vor bald zehn Jahren die bewegende Trauerrede auf Robert Enke.

Das hat auch mich sehr berührt. Ich kannte Robert Enke nicht persönlich, empfand ihn aber immer als außergewöhnlichen Menschen. Das zeigte einfach wieder einmal, dass man nicht in Menschen reinsehen kann und nicht weiß, wie es innendrin aussieht.

Als Fußballprofi und Nationalspieler konnte Enke der permanenten Beobachtung durch die Öffentlichkeit nicht entkommen, Sie hingegen haben sich ganz bewusst zurückgezogen. Man kennt Ihre Cartoons, aber Sie selbst hört und sieht man selten. Warum diese Scheu?

Weil ich mich so weit wie möglich raushalten möchte. Sie sind jetzt einer der ganz wenigen, mit denen ich pressemäßig rede. Fernsehauftritte lehne ich komplett ab, auch wenn ich jetzt wohl mal ran muss, ich habe eine Stiftung für Tiere in Not gegründet, da mache ich mal eine Ausnahme, damit das Aufmerksamkeit bekommt. Ansonsten bin ich froh, wenn ich meine Ruhe habe. Das muss doch scheußlich sein, wenn man als Promi überall erkannt wird.

Sie leben in der niedersächsischen Provinz in Wedemark, nördlich von Hannover. Hat es Sie nie gereizt, in eine große Stadt zu ziehen?

Ich hasse Großstädte. So dreimal im Jahr muss ich notgedrungen nach Hannover. Und jedes Mal, wenn ich heimfahre, mache ich drei Kreuzzeichen und danke dem lieben Gott, dass ich da nicht wohnen muss.

Uli Stein: "Hannover ist schöner als Wolfsburg oder Braunschweig"

Na gut, aber wer will das schon in Hannover? Harald Schmidt sagte einmal, Hannover sei nicht der Arsch der Welt, aber man sehe ihn von dort ganz gut.

Da tut man Hannover aber auch wieder unrecht. Hannover ist eine recht grüne Stadt, es hat auch einen sehr großen Stadtwald.

Ist nicht wahr. Wie beeindruckend.

Für eine Stadt ist Hannover jedenfalls sehr vertretbar. Und auf jeden Fall ist Hannover schöner als Wolfsburg oder Braunschweig.

Lesen Sie hier: So könnte der FC Bayern gegen Hannover 96 spielen

Lesen Sie hier: Thomas Doll bei Hannover 96 - Erfolglos - aber unterhaltsam