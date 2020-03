Bei geringer Wahlbeteiligung fehlt es den Politikern an demokratischer Legitimation

In München lag die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl 2014 bei 42 Prozent. Warum ist eine so niedrige Beteiligung gerade bei einer Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl so fatal für die Stadtgesellschaft?

Wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, fehlt es den Kommunalpolitikern und dem Oberbürgermeister an demokratischer Legitimation. Darunter leiden sowohl ihre persönliche Autorität wie auch ihre politische Durchsetzungskraft. Ein Politiker, der nur einen Bruchteil der Bürgerschaft repräsentiert, hat nichts an den Füßen und wird von mächtigen Lobbygruppen kaum ernstgenommen.