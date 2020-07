München - Unter Hansi Flick legte der FC Bayern in den vergangenen Monaten eine erstaunliche Wandlung hin – im Kalenderjahr 2020 sind die Münchner noch ungeschlagen, haben fast nur Siege eingefahren. In der Folge gewann der deutsche Rekordmeister seine achte Meisterschaft in Folge und mit dem DFB-Pokal auch das Double.