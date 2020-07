Informelle Bürgerrunde

Teilnehmer sind die Partei- und Gewerkschaftsvorsitzenden, die Chefredakteure der Münchner Zeitungen, der Stadtpfarrer, die Rektoren der Hochschulen und Nobelpreisträger Werner Heisenberg, der München kennt und liebt.

Zufrieden kann Vogel zwei Jahre später in seinen Amts-Erinnerungen feststellen: "Sogar Fritz Teufel, der in anderen Städten noch immer für einen Krawall gut war, brachte in München nichts mehr auf die Beine."

Die Polizei muss den Politclown allerdings am 12. Juni wegen versuchter Brandstiftung beim Leeren eines Briefkastens festnehmen. Schreiber, der sich gern "Sheriff" nennt, möchte den umtriebigen "Deifi" näher kennenlernen. Daher trinkt er, wie er mir später verrät, mit dem vorübergehend Festgenommenen in der Zelle der Ettstraße einen Whisky. Schluss jetzt mit lustig?

Im Münchner Untergrund haben sich neue, schlagkräftigere, diszipliniertere Gruppen organisiert, nachdem sich der bislang tonangebende, dann ideologisch zerrissene Sozialistische Deutscher Studenten–bund, berüchtigt unter dem Kürzel SDS, im März 1970 bei einem Treffen in München aufgelöst hat.

"Stadtguerilla" und "Schülerfront" machen mobil

Die Neuen sehen sich als "Stadtguerilla". Sie kopieren lateinamerikanische Vorbilder und nennen sich etwa "Rote Garden" oder "Spartakus", sogar eine "Schülerfront" macht mobil. "Ihre Aktionen waren überlegter, besser geplant und deshalb gefährlicher," kommentiert fast lobend der involvierte Doktor Vogel, der sich zudem mit seinem neu gewählten, linken Unterbezirksvorstand und mehr noch mit den ultralinken Jusos seines späteren Nachfolgers Christian Ude herumschlagen muss.

Die aktivsten und geheimnisvollsten Guerilleros aber sind die "Tupamaros", die ihren Namen von Untergrundkämpfern in Uruguay entliehen haben. Monatelang treiben sie an der Isar ihr Unwesen, ohne je richtig erkannt oder gar gefasst zu werden. Zu ihnen bekennt sich auch der bereits radikalisierte Spaßvogel Fritz Teufel. Mehrere Brandanschläge auf Justizgebäude, Lehrlingswerkstätten, ein amerikanisches Shopping Center und den US-Konsul werden den Tupamaros zugeschrieben.

"Macht kaputt, was euch kaputt macht!"

Meist hinterlassen die in politische Mäntelchen gehüllten Kleinkriminellen revolutionäre Sprüche wie das oft nachgeplapperte "Macht kaputt, was euch kaputt macht!"

Sogar die Pop-Kommunarden Rainer Langhans und Uschi Obermaier werden von ihren ehemaligen Gesinnungsgenossen erpresst; als "Knechte des Kapitals" müssen sie 2.500 Mark in deren Kriegskasse einzahlen.

Die Münchner Redaktion einer Nachrichtenagentur erhält ein Schreiben, womit die Unbekannten die Entführung der Fußballstars Franz Beckenbauer und Uwe Seeler ankündigen. Selbst Razzien in Zentren von Ultralinken bringen die Polizei nicht auf die Spur. So sollen die Tupamaros gleichsam als Phantom in die Münchner Geschichte eingehen.

Drohbriefe gegen Franz Beckenbauer und Uwe Seeler

Am 7. August führen 500 Studenten einen Marsch an, der die "Verschärfung des Terrors durch das Schah-Regime" noch einmal aufspießt.

Hingegen will Amnesty International, wie der Münchner Bundeskongress beschließt, politischen Gefangenen nur dann beistehen, wenn sie weder Gewalt angewendet noch dazu aufgerufen haben. Jüngere AI-Mitglieder fordern die Gründung eines "Internationalen unabhängigen Indianer-Komitees". Franz Josef Degenhardt begeistert die Jugend mit knallroten Kampfliedern wider die neuen Kriege in der Dritten Welt.

Politiker und Medien ordnen alle diese Aktivitäten – nach dem damaligem Koordinatensystem – pauschal und eindeutig links ein. Dabei werden auf der äußersten Rechten ähnliche Tendenzen sichtbar.

Neben der NPD, die seit 1966 im Landtag sitzt, agitieren offen oder im Dunkeln zahlreiche rechtsradikale Gruppen. München soll wohl wieder "Hauptstadt der Bewegung" werden. Dazu dienen Kundgebungen, drohende Flugblätter, antisemitische Schmierereien, Presse- und Plakataktionen.

An der Grenze zwischen Widerstand und Terror

Im September 1970, beim Weltkongress für Politische Wissenschaften in München, wagen Verfasser einer im Hochschulbereich recherchierten Studie eine kühne und weitblickende These: Neben der Neuen Linken werde bald auch eine Neue Rechte entstehen. Diese werde sich keinesfalls als systemerhaltend verstehen, sondern ebenfalls als politische Opposition. Viele Liberale der Alten Linken, denen die neuen Inhalte zu radikal erschienen, würden zu ihr überlaufen und sich mit Konservativen verbünden, die ebenfalls zu fundamental neuen Problemstellungen finden könnten.

Hart an der Grenze zwischen Widerstand und Terror bewegt sich die vom Münchner Nationalzeitungsverleger Gerhard Frey gegründete Deutsche Volksunion, die im Oktober 1970 aufruft: "Hängt die Verräter!"

Anlass sind die von der sozialliberalen Regierung in Bonn abgeschlossenen Ostverträge, die allerdings auch demokratische Politiker herausfordern. So Franz Josef Strauß, der auf einem Münchner Parteitag unmissverständlich droht: "Gegen diese Form von Terror werden wir mit aller Gewalt zu Felde ziehen."

