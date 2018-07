AZ-Gourmet-Aktion Ess-Klasse im "Katzlmacher": Wo die Liebe nicht vergessen wird

Der Katzlmacher feiert heuer sein 35. Jubiläum. Bis 2006 residierte er in Schwabing, dann zog das italienische Restaurant um an den Platzl. Seitdem schwirren manchmal abends amerikanische Touristen auf der Suche nach Bier in Maßkrügen herein – aber sobald sie sehen, dass sie nicht in einer bayerischen Wirtschaft gelandet sind, gehen sie meist wieder. Die Hängeleuchten an der Decke stammen noch aus der Schwabinger Dependance, auch die alte Eingangstür hat Giorgio Cherubini mitgenommen.