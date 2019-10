Ex-Bayern-Doc Oliver Schmidtlein macht Niklas Süle Mut

Doch die erneute schwere Verletzung muss nicht zwingend einen Knick in der Karriere des 24-Jährigen bedeuten, der sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei den Bayern als absolute Stütze in Gegenwart und Zukunft gesetzt ist. Davon ist zumindest Oliver Schmidtlein überzeugt. Der Physiotherapeut war jahrelang Teil der medizinischen Abteilung des FC Bayern und beim DFB, aktuell ist er in seiner Münchner Praxis aktiv.