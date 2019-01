Die Stadt, allen voran OB Dieter Reiter, will hart durchgreifen und lässt nun einen externen Wirtschaftsprüfer noch mal alle großen Zelte unter die Lupe nehmen, was den Wirten freilich sauer aufstößt (AZ berichtete). Nicht nur, dass sie ebenfalls fürchten müssen, Fehler gemacht zu haben. Die Millionensumme, die diese Prüfung kosten wird, will die Stadt auf die Wirte abwälzen. Aber wer weiß, was diese Prüfung ergibt – vielleicht wackelt ein weiterer Wirt?