Mitte November kündigten Sie im Rahmen eines Benefiz-Abends der Löwen an: "Mit dem Köllner steing ma auf in die Zweite Liga, dann in die Erste Liga. Danach spui ma Champions League – und dann hoi ma den Biero zruck." Jetzt ist die Corona-Krise dazwischen gekommen.

Eine Frechheit! Sonst wäre Sechzig schon fast aufgestiegen. Wenn der Michael Köllner so weitermacht, verliert er seinen Job: Er hat ja seitdem noch keine einzige Niederlage auf dem Konto. Aber er weiß ganz genau, dass er nach dem Aufstieg in die Bundesliga aufpassen muss. Vielleicht coacht er dann ein bisschen schlechter, dass er seinen Job nicht wieder an den Biero verliert. (lacht)