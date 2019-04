Warum mischt sich der Video-Schiedsrichter bei Handspielen im Strafraum denn so oft ein?

Ich glaube, dass von oben viel Druck auf die Video-Schiedsrichter ausgeübt wird und deshalb Angst und Verunsicherung herrschen. Man sollte aber vielmehr die Schiedsrichter auf dem Spielfeld wieder stärken und sie entscheiden lassen, ob bei einem Handspiel Absicht vorliegt oder nicht. Natürlich ist es richtig, dass bei klaren Fällen per Video-Schiedsrichter eingeschritten wird, wenn der Feldschiedsrichter ein Vergehen nicht gesehen hat. Aber das sind Ausnahmen. Wir sollten zu dem Modell von früher zurückkehren. Die Wahrheit liegt auf dem Platz – und dort soll der Schiedsrichter die Situationen bewerten und entscheiden. Es ist ja auch so, dass man bei einer Videosequenz die Geschwindigkeit eines Schusses überhaupt nicht nachvollziehen kann.