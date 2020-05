Michael Rummenigge in der AZ über ...

... den für 31.12.2021 geplanten Rückzug seines Bruders Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern:

"Uli und Kalle haben das überragend gemacht und sind die Köpfe der letzten Jahrzehnte der Bayern. Es ist ein guter Zeitpunkt, um an Oliver Kahn zu übergeben. Trotzdem kann ich es mir noch nicht vorstellen, wenn mein Bruder nicht mehr in entscheidender Funktion bei Bayern ist. Kalle lebt und stirbt für den FC Bayern. Als Westfale ist das ja sowieso erstaunlich, diesen Weg gegangen zu sein. Unsere Eltern wären sehr, sehr stolz und wir sind alle stolz auf Karl-Heinz. Was er will, ist noch mal die Champions League gewinnen. 2022 ist ja das Finale in München. Da wäre er nicht mehr als Verantwortlicher dabei, aber mit dem Herzen und allem drum und dran wird er das trotzdem bleiben."