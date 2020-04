An Interessenten für Früchtl mangelt es nicht. Ihm liegen Anfragen aus der Ersten und Zweiten Bundesliga sowie aus der Premier League vor. Dabei handelt es sich laut Rößner um "sehr angesehene und sehr gute Vereine mit langer Tradition in der Premier League". Aber auch der FC Augsburg sei "natürlich immer ein interessanter Verein für einen jungen Spieler, der sich weiterentwickeln möchte", sagte er auf Nachfrage. Die Entscheidung werde in enger Abstimmung mit dem FC Bayern fallen.

Früchtl will bald Stammspieler sein

Das nächste Telefonat mit Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic steht in den kommenden beiden Wochen an. "Maßgeblich ist vor allem die Perspektive", sagt Rößner: "Christian wird nirgendwo als Nummer zwei hingehen, sondern ausschließlich als Nummer eins."

Nübel und dessen Berater Stefan Backs wollten sich auf AZ-Anfrage am Montag nicht äußern. Die Leistungen des Ex-U21-Nationalkeepers litten aber bereits in der Rückrunde spürbar unter dem Wechsel-Wirbel, er wurde zur Nummer zwei degradiert. Zu den Einsatzgarantien, die Nübel in München nach AZ-Informationen zugesichert wurden, sagte Neuer: "Ich glaube nicht, dass sich ein Spitzentrainer, der einen Verein wie die Bayern trainiert, vorschreiben lässt, wen er spielen zu lassen hat."

Der Gegenwind, mit dem Nübel in München empfangen wird, hat schon jetzt Orkanstärke erreicht. Der letzte, der derartige Widerstände (damals der Fans: "Koan Neuer") bei seinem Wechsel zu Bayern überwinden musste, war 2011 übrigens auch ein Torhüter und Ex-Kapitän des FC Schalke: Manuel Neuer.

