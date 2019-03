Hamann: Bayern in Sachen Erfahrung voraus

Generell sieht der frühere Bayern-Spieler die Münchner im Vorteil. "Bayern liegt Liverpool in Sachen Erfahrung voraus. Es ist schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, wann man beim Gegner zuschlagen muss. In diesem Punkt sind die Bayern mit die Besten der Welt”, erklärt Hamann in der AZ und legt sich fest: “Es wird ein von Taktik geprägtes Spiel werden. Und das spielt Bayern in die Hände. Diese Qualität hat Liverpool noch nicht nachgewiesen. Deshalb wird es Bayern am Ende packen und weiterkommen."