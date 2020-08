Der 56-Jährige ging sogar noch einen Schritt weiter, um Sechzigs Überlegenheit aus seiner Warte zu untermauern: "Bei 1860 spielen alle Jugendmannschaften mit Ausnahme der U19 in der höchstmöglichen Spielklasse. Bei Haching trifft dies bei drei Teams nicht zu. Zudem haben wir bei der U16 und U17 Haching im Jahr 2020 wieder überholt."

Widersprechen müsse Reisinger Ex-Löwe Schwabl auch bei der Frage nach den Spielzeiten der Nachwuchstalente: "Der DFB honoriert ganz bewusst nicht nur die reinen Einsatzzeiten der Spieler, sondern zum Beispiel auch, wie lange die Spieler in dem jeweiligen Verein ausgebildet wurden. Bei Unterhaching kamen die meisten Spieler erst in der U19 zum Verein, auch da liegen wir mit unseren Spielern, die schon länger bei uns ausgebildet wurden, vorne. Wenn Manfred also die Gleichung aufstellt, dass das Plus an Einsatzzeiten mit einer höheren Qualität der Ausbildung gleichzusetzen ist, hat er in Mathe eventuell doch nicht so gut aufgepasst."

Reisingers Gleichung und das Beispiel Hirtlreiter

Vielmehr beruhe "das Modell Unterhaching darauf, Spieler aus anderen NLZ mit einem Profivertrag ausgestattet nach Unterhaching zu holen", was Reisinger mit dem aktuellen Beispiel Andreas Hirtlreiter unterstreicht - den konnte Haching von Sechzigs U17 loseisen.

Im Erfolgsfall würde Haching Youngster wie Hirtlreiter, wenngleich sie vergleichsweise kurz im Verein seien, als "erfolgreich ausgebildete Jugendspieler zu Markte zu tragen." Anders als der ehemalige Sechzger Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), der aktuell auf dem Sprung in die Nationalmannschaft steht, falle ihm aus dem Stegreif kein Hachinger Nationalspieler ein.

Der Löwen-Präsident: "Aber da kann mir Manfred sicher beim nächsten Weißbier im Löwenstüberl einige aufzählen." Fazit: Reisingers Konter hat gesessen.

Lesen Sie hier: Neulöwe Erik Tallig setzt sich ambitionierte Tormarke