Grün-Rot: Keine Tunnelplanungen mehr

Ein weiterer großer Angriff auf die Autofahrer: Die Planungen für die Autotunnel in der Schleißheimer Straße und der Tegernseer Landstraße sollen komplett eingestellt werden. CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl äußert sich wütend dazu: "Alle Tunnel-Planungen einzustellen, ist nicht zukunftsorientiert." Der zukünftige FDP-Fraktionschef Jörg Hoffmann spricht gar von einer "Bankrotterklärung der Verkehrspolitik". Hoffmann: "Alle geplanten Tunnel am Ring sollen in erster Linie nicht den Autos dienen, sondern geplagten Anwohnern."