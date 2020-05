Corona-Krise: Änderungsantrag und Sparplan wurden beschlossen

Grüne und SPD fordern in einem Änderungsantrag zudem, dass die 20 Prozent der noch vakanten Stellen für dringliche Bedarfe verwendet werden müssen. Diese seien dem Stadtrat bis Juli vorzulegen. Der Änderungsantrag wurde am Mittwoch inklusive des Sparplans beschlossen. Stadtrat Markus Walbrunn (AfD) schimpft derweil darüber, dass die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) am Montag im AZ-Interview angekündigt hat, nicht an der Umsetzung des Radentscheids zu rütteln. 1,5 Milliarden Euro sehe er anderswo sinnvoller investiert.

Und auch Stadtrat Stefan Jagel (Linke) kritisiert die Priorisierung: "Wir bauen teure U-Bahnen und gleichzeitig ist keine Ausweitung der Investitionspläne der München-Klinik vorgesehen."

Pretzl schießt gegen diesen Vorwurf. U-Bahn-Bauprojekte könne man nicht mit sozialen Projekten vergleichen. "Zumal der Ausbau des ÖPNV auch einen sozialen Nutzen hat", sagt der CSU-Fraktionschef.

Insgesamt "ziemlich traurig" über die Vorlage des Kämmerers ist FDP-Fraktionschef Jörg Hoffmann. Der FDP-Mann, der zuletzt eine Haushaltssperre gefordert hatte, macht gleichzeitig der alten schwarz-roten Stadtregierung den Vorwurf, nicht genug gespart zu haben.

