Könnte Charles' und Camillas unehelicher Sohn in die Thronfolge drängen?

Da Prinz Charles derzeit an erster Stelle der britischen Thronfolge steht, folgt sein ältester Sohn - Prinz William (37) - direkt darauf auf Platz 2. Sollte Simon Charles' Vaterschaft vor Gericht beweisen können, dann wäre der älteste Sohn des Thronfolgers und würde somit Prinz William verdrängen? Nein, ganz so einfach ist das nicht!

Denn uneheliche Kinder werden in der Thronfolge ausgelassen. Nicht einmal, wenn die Eltern nach der Geburt heiraten, wird ein außerhalb der Ehe geborenes Kind in die Thronfolge aufgenommen. Es gibt sogar einen offiziellen Begriff für diese Kinder: "royal bastard". Und in der englischen Adelsgeschichte gab es einige davon: König Charles II. hatte mindestens 20 uneheliche Kinder, alle sieben König Henrys hatten jeweils mindestens eins und Edward VII. hatte ebenfalls einen "royal bastard".

Aktuellstes Beispiel ist wohl Fürst Albert von Monaco (61), der gleich zwei uneheliche Kinder hat: Jazmin Grace Grimaldi (27) und Alexandre Grimaldi-Coste (16). Beide sind viel älter als die fünfjährigen Zwillinge des Fürsten, werden in der Thronfolge jedoch nicht berücksichtigt - Albert war mit ihren Müttern nicht verheiratet.

