Heiko Maas: "Die EU ist an der Krise gewachsen"

Europa scheint in der Pandemie nicht geeint, sondern eher kleinstaaterisch. Italiens Regierung bedankte sich nicht bei Brüssel für Milliardenhilfen, sondern überschwänglich bei Chinas Präsidenten Xi Jinping für die "medizinische Seidenstraße". Hat das Virus die Kraft, die EU nachhaltig zu schädigen?

Das liegt an uns. Wenn wir entschieden handeln, könnte am Ende sogar das Gegenteil der Fall sein: Die EU ist schon jetzt an der Krise gewachsen und hat gemeinsame Antworten gefunden: Wir kooperieren bei der Beschaffung von Schutzkleidung und der Forschung an Impfstoffen. Bei der Rückholung gestrandeter Reisender aus dem Ausland haben wir unsere Flüge in der EU koordiniert und dadurch mehr Leute schneller zurückgeholt. Wir haben in Deutschland Intensivpatienten aus Italien, Frankreich und den Niederlanden in unseren Kliniken aufgenommen. Und: Wir haben in kürzester Zeit über eine halbe Billion Euro zur Krisenbewältigung mobilisiert. Diese Solidarität unter den EU-Staaten ist weltweit einzigartig. Wer jetzt trotzdem wieder die EU zum Sündenbock macht, der muss sich wirklich einmal fragen lassen: Wäre irgendetwas besser gelaufen ohne die EU? Ich glaube kaum, im Gegenteil.