Auslandsreise mit Prinz Harry Lady in Red: Herzogin Meghan verzaubert Marokko

Ein Kleid als Statement

Rot ist in Marokko eine traditionelle Farbe. Die Flagge des nordafrikanischen Landes ist in Rot gehalten, mit einem grünen Pentagramm in der Mitte. Rot hat viele Bedeutungen in Marokko und symbolisiert zum Beispiel Feuer und Macht, Liebe und Lebenskraft sowie Unendlichkeit und Weite. Zudem kann Rot Ausdauer, Mut, Stärke und Tapferkeit bedeuten, wie ein Reporter via Twitter erklärte.