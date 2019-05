Ausgerechnet an seinem Geburtstag! George Clooney ist eifersüchtig auf Baby Sussex

Ausgerechnet an George Clooneys ("Up in the Air") 58. Geburtstag musste das Kind von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) auf die Welt kommen. Damit macht es Clooney ernstzunehmende Konkurrenz im Scheinwerferlicht, wie er bei der Premiere seiner neuen Serie "Catch-22" erzählt. "Es war ein bisschen irritierend, weil mir dieses Kind wirklich die Schau stiehlt", witzelte Clooney am roten Teppich mit "Entertainment Tonight". "Das war mein Tag! Ich muss ihn schon mit Orson Welles und Sigmund Freud teilen!"