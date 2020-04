Sonnenbad: Wer sich abgesondert auf ein Handtuch kurz in die Sonne legt, bleibt ebenfalls von Ärger verschont, so Martins. Wichtig: Abstand halten und Orte wählen, an denen man "nicht wie auf dem Präsentierteller" liegt. Schlechtes Beispiel: eine Sandbank am Flaucher. "Da wird man vom Steg aus gesehen. Und das würde auch andere ermuntern, dem Beispiel zu folgen", sagt Martins.

Ausflüge: Generell verboten sind sie nicht. Martins: "Wer sich als Münchner mit seiner Frau ins Auto setzt, um einen Ausflug zu machen, wird nicht zurückgeschickt oder angezeigt." Innenminister Herrmann mahnt jedoch dringend, nicht zig Kilometer zu einem beliebten Ausflugsort zu fahren. Dort treffe man "unweigerlich auf eine große Zahl an anderen Ausflüglern". Er rät: "Bleiben Sie lieber im heimischen Umfeld, das Sie gut kennen und wo Sie auch wissen, dass an einem bestimmten Ort nicht mit Menschenansammlungen zu rechnen ist." Gegen einen "Spaziergang auf einem einsamen Waldweg" spreche nichts.

Picknick: Nach wie vor "sehr heikel". Martins mahnt: "Nicht zu mehreren Personen die Decke ausbreiten und dann die Platte mit Antipasti auspacken!" Diese Picknicker würden nach Hause geschickt. Von Anzeigen werde man aber absehen.

Tabu-Regionen: In einigen Regionen besteht derzeit ein weit überdurchschnittliches Infektionsrisiko. Es wäre "völlig verfehlt", jetzt dort hin zu fahren, so Herrmann. Tabu-Zonen sind derzeit der Landkreis Tirschenreuth und Umgebung, die Landkreise Rosenheim und Miesbach.

Mit dem Motorrad fahren: Zur Arbeit darf man fahren, ein Ausflug in die Berge ist nicht erlaubt. Hier droht eine Geldbuße.

Herrmann: "Wir müssen uns am Riemen reißen"

Innenminister Joachim Hermann appelliert an die Vernunft: "Wenn wir jetzt die Zähne zusammenbeißen, uns am Riemen reißen und alles dafür tun, dass es weder in den städtischen Parks, noch in den Bergen und den anderen Ausflugsgebieten zu dichten Menschenansammlungen kommt, sondern sich die Luftschnapper, Spaziergänger und Freiluftsportler möglichst in der näheren Umgebung zu ihrer Wohnung gut verteilen, dann werden wir diese schmerzhafte Phase umso eher überwunden haben."

Seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen (21.3.) hat die bayerische Polizei rund 300.000 Kontrollen durchgeführt. Am Wochenende und in den folgenden Tagen soll besonders an beliebten Ausflugszielen und "Hotspots" noch stärker kontrolliert werden.

Lesen Sie hier: Daten zeigen - So gut klappt "Social Distancing" in München