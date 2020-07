Ausflugsticker soll Besucherströme optimal lenken

Bayerns Wirtschafts- und Tourismusminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will das Problem der neuen und keineswegs optimal gelenkten Besucherströme jetzt digital lösen: Mit Hilfe eines "Ausflugs-Tickers" im Internet. Der umfasst allerdings bislang nur zehn Alpen-Zielgebiete, soll aber Zug um Zug auch auf die anderen Tourismusregionen (Schwaben, Franken, Ostbayern) ausgeweitet werden und Alternativen aufzeigen – und richtet sich vor allem an die Tagesausflügler. Es müsse "in die Köpfe hinein", sich über den "Ausflugsticker" zu informieren, bevor man losfährt, so Aiwanger.