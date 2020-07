Britisches Dschungelcamp: Keine Angehörigen dabei

Das britische Pendant "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", das traditionell vor der deutschen Variante im gleichen Camp gedreht wird, soll ebenfalls grünes Licht bekommen haben, wie britische Medien berichten. Allerdings heißt es von nicht näher genannten Quellen, dass der Sender ITV dieses Mal darauf verzichten soll, die Angehörigen der Dschungelcamper mit nach Australien zu nehmen. Stattdessen soll der erste Videocall mit den Liebsten aufgezeichnet werden. Bestätigt ist dies bisher nicht.