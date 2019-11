Büros statt 800 Wohnungen – wusste Reiter davon?

In einer Stadtratsanfrage, die die CSU am Dienstag einbringen wird, fragt sie nun: "Wann hatte der Oberbürgermeister Kenntnis von den Unstimmigkeiten zwischen Planungsreferat und Grundstückseigentümer?" Und: "Was hat er daraufhin unternommen, um den Grundstückseigentümer dazu zu bewegen, die Idee, in der Parkstadt überwiegend Wohnungen statt Gewerbeeinheiten zu errichten, zur Umsetzung zu bringen?"