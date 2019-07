Das Grünen-Begehren in Bayern hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof wegen formaler Fehler vor knapp einem Jahr für unzulässig erklärt. "Ein schwarzer Tag", wie Ludwig Hartmann sagte, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag. Schließlich hatten knapp 48.000 Menschen die Petition gegen den Flächenfraß unterschrieben. Mit dem neuerlichen Vorstoß wolle die Partei eine fixe Obergrenze nun "verfassungsfest" machen, so Hartmann. Dafür haben die Grünen mit Juristen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig zusammengearbeitet.