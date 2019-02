Auftritt in Givenchy-Outfit Herzogin Meghan: "Harry wird der beste Papa sein"

Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) legten einen stilsicheren Auftritt hin, als sie in London die Endeavour Fund Awards besuchten. Die 37-Jährige hüllte ihren Babybauch in ein Outfit von Givenchy. Sie präsentierte eine strahlend weiße Bluse, deren Ärmel sie nach oben gekrempelt trug. Das helle Oberteil steckte in einem langen, schwarzen Rock mit Beinschlitz. Auch die dunkle Clutch, die Meghan bei sich hatte, stammte von Givenchy. Dazu hatte die schwangere Herzogin spitze Pumps von Aquazzura kombiniert, ebenfalls in Schwarz. Ihre Haare hatte sie zu einem tiefen Dutt nach hinten gebunden.