Auftritt bei Siegerehrung Prinz Harry trotz Baby-Alarm entspannt in London

Das Warten auf "Baby Sussex" dauert offenbar immer noch an. Am Sonntag tauchte Prinz Harry (34) unangekündigt beim London Marathon auf. Dort traf sich der werdende Papa mit freiwilligen Helfern, beobachtete die Läufer und überreichte die Medaillen an die Marathonläufer und Rollstuhlrennen-Fahrer.