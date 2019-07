Bierofka: Neuer Stürmer? "Halten die Augen offen"

…Hillers Reaktion: "Er hat die Entscheidung gut aufgenommen. Beide sind absolute Wettkampftypen und wissen, dass es einen Verlierer gibt. Beide haben sich gegenseitig und der Mannschaft gegenüber top professionell verhalten. Bei zwei solchen Torhütern wird es immer einen Verlierer geben, der das runterschlucken und im Training Druck machen muss. Genau das macht Hilles. Ich kenne den Jungen schon seit der U21. Er lässt sich nicht hängen und wird weiterhin Gas geben. Wenn etwas passieren sollte, weiß ich immer, dass ich einen top zweiten Torhüter habe."

…das Ziel Klassenerhalt - auch mit Gebhart: "Daran hat sich nichts geändert. Ich bin froh, dass wir Timo Gebhart und Aaron Berzel noch dazu bekommen haben. Aber wir wollen trotzdem so schnell wie möglich die nötigen Punkte sammeln. Gott sei Dank haben wir noch neue Optionen bekommen, das war auch das Ziel: Aaron kann mehrere Positionen defensiv spielen, Timo offensiv genauso. Wir müssen nach wie vor den Kader mit U21-Spielern auffüllen, um überhaupt trainingsfähig zu sein und Zehn gegen Zehn spielen zu können. Von dem her war es ganz wichtig, variable Spieler zu kriegen."

…die Stürmersuche: "Wir halten die Augen offen, aber momentan haben wir keine finanzielle Möglichkeit, da etwas zu generieren. Außer es würde ein Verein kommen und uns den Spieler umsonst zur Verfügung stellen. Aber da ist momentan nichts in Sicht. Oder es gibt Optionen, wo sich nochmal Geld auftun würde. Dann hätten wir Optionen, nochmal zu reagieren. Aber solange sich da nichts tut, ist es schwer für uns und wir können nur den Markt beobachten. Es macht ja keinen Sinn, einem Spieler ein Angebot zu machen, wenn wir nicht handlungsfähig sind in dieser Hinsicht. Das wäre unfair dem Spieler gegenüber, ihn hinzuhalten."

Stefan Lex fällt gegen Preußen Münster aus

…Stefan Lex: "Er ist noch kein Option, es ist noch viel zu früh für Lexi. Wir hoffen, dass er nächste Woche ganz ins Mannschaftstraining einsteigen kann und wir ihn peu á peu integrieren können. Dann haben wir die nächste Option. Lexi hat in Ingolstadt schon gezeigt, dass er Stürmer spielen kann, rechts außen oder links außen. So langsam kommen wir dann in eine Position, in der wir die einzelnen Positionen alle abdecken können. Wobei man auch sagen muss, dass ein Fabian Greilinger sich sehr gut gemacht hat in der Vorbereitung, ein Leon Klassen einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wir dürfen die Jungs trotzdem nicht gleich verbrennen."

…Claus Schromms Ansage, Sechzig sei besser als viele denken: "Das kann ich beantworten, wenn wir zehn Spiele hinter uns haben. Egal, ob wir morgen gewinnen oder verlieren, das hat noch überhaupt keine Aussagekraft. Es ist das erste Spiel von 38. Für mich wird es erst nach zehn Spieltagen interessant, denn da trennt sich meist die Spreu vom Weizen. Dann kann man als Trainer ungefähr einschätzen, wie weit wir sind und wo wir uns noch verbessern müssen. Von dem her ist es schwierig, vorher eine Aussage zu treffen. Ich habe aber gemerkt: Die Mannschaft hat eine jetzt-erst-recht-Mentalität entwickelt. Viele haben gesagt, wir sind Abstiegskandidat Nummer eins. Das wollen viele Spieler nicht auf sich sitzen lassen. Das kann natürlich auch nochmal eine große Motivation sein - zu zeigen, dass wir doch besser sind, als viele denken."

