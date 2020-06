Gorenzel: "Zuversichtlich, dass wir ein Basispaket erarbeiten"

Um etwas Bewegung in die stockenden Planungen zu bringen, tagt am Dienstag der Aufsichtsrat. "Es geht darum, dass Lösungen erarbeitet werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Tagen ein Basispaket erarbeiten", erklärte Gorenzel am Dienstag, schränkte aber ein: "Das ist ein erster Schritt, auf den noch weitere Schritte folgen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Hilfe vieler den Kader planen können." Der Österreicher hofft dabei auf eine Einigung zwischen beiden Gesellschaftern sowie die Unterstützung durch Sponsoren und Fans.