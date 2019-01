Lochbihler: "Das war kein rechtsradikaler Abend"

Am 4. Oktober hatte er die AfD bei sich im Haus. Damals fand in seinem Bierkeller ein "politischer Dialog und Vortrag" der AfDler Wilfried Biedermann und Uwe Jung statt. In den sozialen Netzwerken gibt es einige Bilder, die die Veranstaltung bezeugen. Neben den AfD-Logos wird da gern betont, dass der "politische Dialog" im Pschorr über die Bühne gegangen ist.